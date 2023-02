A fost agitatie mare si in sedinta ordinara din aceasta luna a Consiliului Local (CL) Craiova. 44 de proiecte de hotarare au avut de aprobat, joi, consilierii municipali, iar discutiile s-au intins aproape doua ore. Cei mai activi au fost, ca de obicei, consilierii grupului USR, care au cerut explicatii la aproape fiecare punct de pe ordinea de zi . De data aceasta s-au activat si consilierii PSD, ba chiar si PER, care au venit cu contraargumente la cele sustinute de useristi. Din partea executivului, explicatiile le-a dat, in lipsa edilului Olguta Vasilescu, viceprimarul Aurelia Filip. Microfonul…