- Conform surselor, discutiile ar viza mandatul de negociere privind PNRR pe care il va avea premierul Nicolae Ciuca, in vizita pe care o va face la Bruxelles, miercuri si joi, precum si proiectul de buget pentru anul viitor. Premierul Nicolae Ciuca va efectua o vizita la Bruxelles, miercuri si joi, insotit…

- 158 milioane de lei pentru 52 de proiecte esentiale destinate dezvoltarii comunitatilor iesene! Acesta este doar unul dintre rezultatele respectarii angajamentului echipei social democrate iesene, a carui prioritate este si ramane aceea ca toate comunitatile sa beneficieze de investitii, iar locuitorii…

- Inca trei proiecte au fost depuse de municipalitate pentru a beneficia de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Este vorba despre componenta „Valul renovarii”. Proiectele se ridica la 39 de milioane de lei.

- PSD anunța ca miniștrii social-democrați au indeplinit toate jaloanele prevazute, pentru trimestrul III 2022, in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. In același timp, PSD iși exprima speranța ca și ceilalți membri ai Guvernului vor indeplini jaloanele din PNRR aferente domeniului…

- Guvernul a decis sa iși mai faca o banca, pe langa cele doua deținute de stat, CEC Bank și Eximbank. Mai exact, Banca de Investiții și Dezvoltare, unitate care va avea scopul de a finanța entitațile economice care au nevoie. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pe agenda de prioritați a noii banci…

- Romania primește bani pentru cercetare, inclusiv pentru activitatea de cercetare desfașurata in cadrul intreprinderilor mici și mijlocii (IMM). O analiza pe acest subiect este realizata de Adrian Coman, Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal, și Paul Evi, Manager, Taxe Directe,…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pare ca formeaza o echipa și au planuri marețe impreuna pentru anul viitor. Deși șeful PSD pare preocupat de bugetul țarii, de creșterea pensiilor și salariilor, in fond am putea sa luam in calcul ca interesul este mai degraba pentru viitoarele alegeri din doua puncte…

- Un proiect in valoare de aproape 18.000.000 de lei, Digitalizarea UAV-Universitatea 5.0, a fost caștigat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad in cadrul competiției lansate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Vineri, in cadrul unei conferințe de presa, a fost prezentata echipa…