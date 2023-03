Parlamentarii PNL au inițiat un proiect legislativ prin care sediile in care funcționeaza asociațiile de revoluționari trec, gratuit, in proprietatea acestora. Propunerea PNL va fi discutata marți in Comisia de Administrație Publica. Deputatul USR Alin Apostol a postat pe facebook un mesaj prin care se arata revoltat de inițiativa parlamentarilor care au semnat acest proiect. […] The post Sedii gratuite pentru asociațiile de revoluționari, proiect PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .