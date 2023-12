Șederea de la stat sau zile libere 2024 Bugetarii vor avea libere in plus fața de angajații din privat și nu ca ar fi ceva nou. De obicei, mediul privat, in funcție de ramura ocupaționala, iși rotunjește veniturile in zilele libere ale bugetarilor, vezi industria ospitalitații și vanzarile cu bucata, dar și transport persoane, și altele. Deci dupa „o obositoare” minivacanța de Craciun 2023 din perioada 23-26 decembrie urmeaza doua zile de munca apoi o alta pauza de 1 ianuarie 2024. Zilele libere legale se aplica tuturor romanilor, insa pentru angajații din sectorul bugetar Guvernul va putea decide daca va acorda zile suplimentare libere… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

