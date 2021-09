Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1239 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1116 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari. In București sunt avizate de DSP 254 de paturi de ATI pentru…

- Trei dintre spitalele din județul Suceava nu mai au nici un loc disponibil in zona Covid. Este vorba despre spitalele municipale din Radauți, Campulung Moldovenesc și Vatra Dornei. La Radauți sunt internați 89 de pacienți cu Covid, dintre care doi cu forme critice, la ATI; la Campulung Moldovenesc ...

- Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid 19 din Romania sunt aproape pline. Doar doua paturi mai sunt libere in spitalele din București, relateaza Mediafax. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere zeci de paturi ATI COVID. Dintre acestea, o parte este pentru copii,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi, 16 septembrie, ca mai sunt libere 109 paturi de terapie intensiva in toata tara pentru pacientii COVID, iar in Bucuresti mai sunt doar trei locuri libere, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii a precizat ca din cele 109 paturi ATI pentru pacientii COVID, 40 sunt…

- Secțiile de ATI pentru bolnavii de COVID 19 din Romania sunt aproape pline. Doar trei paturi mai sunt libere in spitalele din București. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere 109 paturi ATI...

- In județul Iași se amenajeaza noi paturi in secțiile ATI COVID, incepand de astazi, ca urmare a dublarii, in ultimele zece zile, a ratei internarilor pacienților covid in secțiile de terapie intensiva. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a anunțat ca intr-o prima etapa, la Spitalul CFR, numarul paturilor…

- Cresc alarmant cazurile de COVID si in judetul Vaslui. In ultimele 14 zile, peste 80 de persoane au fost pozitive. La Spitalul din Barlad sunt internati 30 de pacienti. Autoritatile revin cu apelul catre populatie sa respecte regulile sanitare si sa se vaccineze. Din pacate, si acolo ritmul campaniei…

- Crestere ingrijoratoare a cazurilor noi de COVID-19, inregistrate marti. Au fost 544 de imbolnaviri raportate – un record pentru ultimele aproape 100 de zile, cu cele mai multe cazuri noi in Bucuresti. Continua sa creasca rapid si numarul pacientilor cu coronavirus care au nevoie de spitalizare. In…