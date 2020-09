Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența Giurgiu a fost inchisa, dupa ce 14 pacienți au fost confirmați cu Covid. Aceștia sunt transferați in alte spitale, iar personalul medical al secției a fost testat, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Giurgiu, un pacient…

- Sectia de Chirurgie II a Spitalului de Urgenta Floreasca este inchisa, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, medicul Bogdan Oprita, declarand, luni, pentru Agerpres, ca mai multe persoane - un medic rezident, un brancardier si asistente si infirmiere - sunt infectate cu noul

- Spitalul Județean de Urgența e in plin șantier. Se lucreaza la extinderea UPU, dar și la liftul 2 pentru heliport. Mai mult, se fac pregatirile necesare pentru momentul in care se va obține finanțarea pentru o anexa. Acolo vor funcționa mai multe secții. Se lucreaza de cu zor la Spitalul Județean de…

- Numar record de morți din cauza COVID-19, dar și de cazuri grave la ATI. Potrivit datelor oficiale, in ultimele 24 de ore, 48 de oameni au murit, iar 436 de bolnavi in stare grava sunt internați in secțiile de terapie intensiva. In ultima zi au fost efectuate 20.

- La nivel național, pana vineri, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici,…

- Patru persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, in ultimele 24 de ore, iar alte opt au fost externate, a informat, luni, Prefectura Suceava, relateaza Agerpres.Citește și: Situație tot mai grava la Galați: patru secții de la Spitalul…

- Spitalul de Pediatrie Ploiești este singura unitate de profil din judetul Prahova. Una dintre cele doua secții de pediatrie din cadrul unitații medicale a fost inchisa, joi, pentru efectuare dezinfecției. "Cei șase copii de la secția inchisa au fost transferați la Secția de Pediatrie…