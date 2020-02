Secretul tenului de porțelan la japoneze Femeile din Japonia bat toate recordurile in materie de frumusețe. Majoritatea niponelor arata cu zeci de ani mai tinere decat o arata varsta din buletin. Unele dintre ele arata atat de bine, incat nu poți sa iți dai seama care e mama și care e fiica. Daca veți crede ca este vorba doar despre gene,... Read More Post-ul Secretul tenului de porțelan la japoneze apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Machiajul și intregul ritual de infrumusețare reprezinta pentru cele mai multe femei o parte esențiala din activitatea zilnica. Cercetarile au aratat ca exista doua motive principale pentru care femeile se machiaza. Primul este camuflajul. Femeile care sunt anxioase și nesigure au tendința de a se machia…

- Criticii spun ca steagul este arborat de fanii care doresc sa romanticizeze și sa rescrie abuzurile împotriva drepturilor omului de catre forțele japoneze conform BBC.Pe de alta parte, oficialitatile japoneze afirma ca steagul este larg folosit in Japonia, si nu reprezinta o declarație…

- Editia 2020 a Raliului Dakar , programata pentru prima oara in Arabia Saudita va strange la start doar 12 femei pilot. Sunt cu cinci mai putine fata de anul trecut in Peru. Atunci s-a inregistrat un record de participare feminina in istoria acestei curse. Un factor pare sa-l aiba țara unde se desfașoara.…

- Ministerul de Externe al Japoniei a formulat miercuri o plangere pe langa autoritatile ruse dupa ce acestea au sechestrat cinci ambarcatiuni japoneze de pescuit in largul insulei nordice Hokkaido, informeaza DPA. Paza de frontiera rusa a dus barcile japoneze spre Insula Kunashiri, una…

- Niponele au lansat o campanie pe Twitter pentru a-și primi inapoi dreptul de a purta ochelari la locul de munca. O femeie din Japonia, care s-a remarcat recent printr-o campanie impotriva obligativitații de a purta pantofi cu tocuri inalte la locul de munca, ataca alte astfel de coduri impuse angajatelor…