Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian NASTASE Nu vreau sa pun in discuție acum guvernarea, calitatea ei și nici conținutul protestelor formulate zilele acestea. Putem avea pareri diferite pe aceste chestiuni. Sau daca asistam la o operațiune „Colectiv 2” pentru schimbarea guvernului. Eventual la un episod de campanie electorala…

- Este important ca Republica Moldova sa nu piarda oportunitatea ca in doi ani sa vanda carne si oua pe piata UE, piata cu potential foarte mare de crestere a exporturilor. In context, trebuie sa fie gata de asigurarea unei misiuni de audit de succes din partea UE in 2019.

- Meghan Markle, care s-a casatorit cu Prințul William pe 19 mai, reușește sa se mențina intr-o forma fizica de invidiat, iar acest lucru se datoreaza, fara doar și poate, unui stil de viața sanatos.

- ”Din masinile existente pe internet la vanzare in luna iunie, aproximativ 15% din anunturi sunt de la dealerii auto, in timp ce restul de 85% se impart intre samsari (circa 55%) si romanii care isi vand masina personala (circa 30%)”, arata datele InspectorAuto.ro citate de News.ro .. In Germania,…

- In aceasta periada am dezvoltat continuu portofoliul de produse. Cel mai cunoscut produs la nivel național este chitul pentru reparații DOMOSTUK. Acesta este urmat de vopseaua lavabila FIORELA, probabil singura vopsea parfumata de pe piața. Dintre produsele speciale amintim : STUCCO VENEȚIAN…

- Preparatul este specific bucatariei banatene, ingredientele vedeta fiind ceapa, maslinele si nucile. Rantasul vine sa completeze gustul delicios al mancarii prin combinatia de ulei, faina, zahar, pasta de tomate si vin.

- Beyonce nu urmeaza regimuri alimentare costisitoare, iar pentru sala de sport artista nu are timp. Si totusi, vedeta se mentine intr-o forma excelenta. Care este secretul frumusetii faimoase interprete? 1....