Stiri pe aceeasi tema

- Din nefericire, oamenii de stiinta au realizat ca un numar „mai mare decat cel așteptat” de barbați tineri au experimentat un nou efect advers al serurilor de la Pfizer/BioNTech și Moderna. Care sunt aceste efecte adverse: inflamație a mușchiului inimii (miocardita) sau a pericardului – sac fibro-seros…

- Un farmacist american anti-vaccinist a fost condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a recunoscut ca a deteriorat cu buna știința sute de doze de vaccin impotriva coronavirusului, potrivit Departamentului de Justiție. Steven Brandenburg, in varsta de 46 de ani, a „scos in mod deliberat”…

- Compania germana CureVac se așteapta ca vaccinul sau contra Covid-19 sa fie aprobat de Uniunea Europeana cel tarziu in luna iunie și lucreaza la extinderea capacitaților sale de producție, transmite Hotnews . Inca de la inceputul anilor 2000, compania biotech s-a concentrat pe tehnologia RNA mesager…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca 128.400 doze de vaccin Moderna vor sosi vineri la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, scrie News.ro . CNCAV a precizat ca transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti…

- Cel putin 9 persoane au devenit miliardare datorita vaccinurilor anti-COVID, printre care si CEO-ul francez al companiei Moderna, Stephane Bancel. Potrivit ONG-ului Oxfam, averea lor cumulata ar permite imunizarea celor mai sarace tari.

- SUA va trimite cel puțin 20 de milioane de doze de vaccin anti-Covid spre alte țari la finalul lunii iunie, fiind prima data cind SUA imparte vaccinurile sale cu alte țari care au nevoie de ele. Anunțul a fost facut de catre președintele american, Joe Biden, relateaza Reuters. Biden a anunțat ca doze…

- Ozlem Tureci a fondat compania germana de medicamente BioNTech împreuna cu soțul ei Ugur Sahin în 2008. Cei doi sunt acum cunoscuți pentru contribuția lor importanta la vaccinul anticovid Pfizer-BioNTech. Dar ei își lansasera compania ca sa lucreze la un tratament pentru cancer. De…

- Pentru a crește speranța de viața, trebuie sa avem cinci mese pe zi, in același timp trebuie sa mincam zilnic cite doua porții de fructe și trei de legume. Despre acest lucru a anunțat ziarul chinez Science and Technology Daily. {{512905}}Se remarca faptul ca o dieta bogata in fructe și legume poate…