Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- De mai bine de o luna de zile, Ucraina rezista eroic in fața Rusiei, iar președintele țarii iși dorește sa iasa invingator. Presedintele Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina nu va accepta nimic mai putin decat victoria in conflictul cu Rusia și ”chestiunea integritatii teritoriale nu intra in discutie”,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Congresului, sa ofere asistenta suplimentara Ucrainei si sa impuna noi sanctiuni Rusiei, pentru oprirea invaziei militare. „In cel mai intunecat moment pentru tara noastra si…

- Președintele Joseph R. Biden a gazduit, luni 28 februarie a.c., o conferința telefonica (sigura) cu aliații și partenerii, privind raspunsul comun la razboiul nejustificat și neprovocat al Rusiei impotriva Ucrainei. Liderii au recunoscut curajul poporului ucrainean in fața agresiunii ruse și au discutat…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit, in exclusivitate pentru DC News si Defense Romania, despre importanta Articolului 5 al Aliantei Nord-Atlantice. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a fost invitat la DC News si Defense Romania unde a vorbit despre importanta…

- Abordarea calma a autoritaților ucrainene in privința unei eventuale invazii a Rusiei, spun analiștii citați de New York Times , se explica prin faptul ca, dupa opt ani de conflict, Kievul pur și simplu calculeaza riscurile in mod diferit. In același timp, guvernul dorește probabil sa calmeze populația…

- Rusia poate începe oricând atacul asupra Ucrainei, a avertizat Casa Alba. Mișcarile de noi trupe catre vest, oficial pentru exerciții comune cu Belarus, nu fac decât sa agraveze tensiunile, a mai spus administrația Biden. Experții spun ca perioada de iarna este cel mai bun moment pentru…