- Statele Unite il nominalizeaza pe fostul sef al Mastercard Ajay Banga pentru a conduce Banca Mondiala (BM), a anuntat joi presedintele Joe Biden, transmite AP. Anuntul vine dupa demisia surprinzatoare a presedintelui Bancii Mondiale, David Malpass, inaintata saptamana trecuta. Malpass, numit de fostul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Varsovia, alaturi de omologul polonez, Andrzej Duda, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 (B9), avandu-i ca invitati pe presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a informat…

- Presedintele american, Joe Biden, se va intalni, astazi, la Varsovia cu liderii Formatului Bucuresti 9, din care fac parte Romania, Polonia, cele trei state baltice, Bulgaria, Cehia, Slovacia si Ungaria. Toate aceste tari sunt membre ale NATO si multe dintre ele au exprimat, in contextul agresivitatii…

- Presedintele Bancii Mondiale (BM), David Malpass, a anuntat miercuri, 15 februarie, ca va renunta la functia sa pana la finalul lunii iunie, dupa ce in urma cu cateva luni a intrat in conflict cu Casa Alba pentru ca nu si-a exprimat pozitia in privinta schimbarilor climatice, transmite Reuters și Ziarul…

- Economia globala este „foarte aproape de a intra in recesiune”, potrivit celor mai recente previziuni ale Bancii Mondiale. Banca Mondiala se așteapta ca economia globala sa creasca cu doar 1,7% in acest an – o scadere brusca fața de cele 3% pe care le preconiza in iunie, scrie BBC. Raportul da vina…