Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca dl Iohannis se poate face vinovat de inalta tradare in egala masura in care se poate face vinovata si doamna Viorica Dancila. Deci este exclus", a declarat Neacsu, la Neptun, intrebat daca punerea presedintelui sub acuzare pentru inalta tradare ar fi o varianta de lucru in PSD.El…

- Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe, a declarat vineri secretarul general al PSD, Marian Neacsu, adaugand insa ca PSD nu a transmis aceasta propunere in mod oficial catre președintele Klaus Iohannis. Potrivit lui Neacșu, un vot in parlament pe aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis este la fel de vinovat de inalta tradare ca si premierul Viorica Dancila, a afirmat vineri secretarul general al PSD, Marian Neacsu, potrivit Agerpres. "Eu cred ca dl Iohannis se poate face vinovat de inalta tradare in egala masura in care se poate face vinovata si…

- Presedintele Klaus Iohannis este la fel de vinovat de inalta tradare ca si premierul Viorica Dancila, a afirmat vineri secretarul general al PSD, Marian Neacsu. "Eu cred ca dl Iohannis se poate face vinovat de inalta tradare in egala masura in care se poate face vinovata si doamna Viorica…

- PSD asteapta decizia lui Iohannis privind revocarea lui Kovesi. Secretarul general al PSD sustine ca nu s-a discutat si nu s-a luat o decizie in partid privind o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Social-democratii inca asteapta decizia presedintelui privind revocarea sefei DNA “intr-un…

- PSD nu a discutat despre un plan al unei eventuale suspendari a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, la RFI, social democratul Adrian Dobre, care a catalogat declaratia liderului PNL Ludovic Orban, un pamflet.

- Plangerile penale inaintate de Ludovic Orban la adresa premierului Dancila și a președintelui PSD nu pot trece neobservate din cauza acuzațiilor. De la procesul soților Ceaușescu, un inalt demnitar, un șef de guvern și altul de partid, nu au fost acuzați de inalta tradare. Daca ar fi luata in serios,…

- De trei ori s-a intamplat pana acum ca președintele Klaus Iohannis sa ceara public demisia premierului Viorica Dancila, folosindu-se de aceste ocazii și pentru a lansa atacuri la adresa guvernarii PSD-ALDE. In acest context, jurnalistul Ion Cristoiu l-a intrebat pe președintele Senatului, Calin Popescu…