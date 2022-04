Stiri pe aceeasi tema

- "Un razboi este o absurditate in secolul XXI", a declarat joi secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, vizibil marcat dupa ce a vazut ororile de la Borodianka și Bucha, unde Moscova este acuzata ca a comis crime de razboi.

- Un razboi este o absurditate in secolul al XXI-lea’, a declarat joi secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, la sosirea sa la Borodianka, una dintre localitatile din apropierea Kievului unde ucrainenii ii acuza pe rusi ca au comis abuzuri in timpul perioadei in care…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres ajunge astazi la Bucha, Irpin și Borodianka. Moscova iși continua ofensiva in estul și sudul Ucrainei. ca acestea „necesita o ancheta independenta”. Vladimir Putin amenința direct Occidentul.

- Antonio Guterres, cel care este secretarul general al ONU, va vizita Moscova pe 25 aprilie pentru a se intalni cu președintele rus Vladimir Putin. Guterres va avea, de asemenea, o intalnire de lucru și un pranz cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a precizat purtatorul de cuvant. Negocierile…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Lumea este in fata unui "moment de pericol", a atentionat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, denuntand din nou "incalcarile" comise de Moscova la adresa Kievului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…