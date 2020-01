Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri Siriei sa ''avanseze spre o solutie politica'' in lipsa careia, a spus el, este posibil ca tarile donatoare sa nu sustina reconstructia tarii, relateaza AFP. "As dori sa fac un apel puternic: trebuie sa inaintam catre o solutie politica", a declarat el in timpul unei reuniuni informale cu membrii Natiunilor Unite in raspuns la o interventie a reprezentantului sirian. "Primul pas foarte important este deblocarea activitatii Comitetului constitutional" creat de ONU cu Siria, in ciuda multiplelor dificultati, a adaugat el.…