Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a sosit in Irak pentru prima sa vizita in ultimii sase ani cu scopul de a „sprijini eforturile” catre pace, a anuntat marti la New York purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP. „Secretarul general este acolo pentru a reafirma angajamentul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat marti un apel de urgenta la donatii de aproape 400 milioane de dolari pentru ajutorarea timp de trei luni a populatiilor victime ale cutremurului in Siria, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pe masura ce ''riscurile de escaladare'' in Ucraina cresc, lumea se indreapta ''cu ochii larg deschisi'' catre ''un razboi mai extins'', a declarat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminica in Egipt, prima etapa a unui turneu de trei zile in Orientul Mijlociu care are loc intr-un moment de escaladare a violentelor intre israelieni si palestinieni si care are pe agenda de asemenea situatia din Iran si din Ucraina, relateaza…

- Alianta Nord-Atlantica trebuie sa se pregateasca pentru un efort "indelungat" in contextul conflictului militar din Ucraina, a afirmat miercuri Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, cerand actiuni suplimentare pentru consolidarea apararii, informeaza agenția de presa Mediafax. Fii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, saluta introducerea de catre Rusia a unei incetari a focului in sarbatorile de Craciun de-a lungul intregii linii de contact militar intre parțile din Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al secretarului general Stephane Dujarric. Fii la…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a omagiat memoria Papei emerit Benedict al XVI-lea, decedat sambata la 95 de ani, salutand intr-un comunicat angajamentul acestuia "tenace pentru nonviolenta si pace", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu spune ca Romania nu mai poate avea o politica externa pasiva, ci trebuie sa promoveze mai activ și cu mai multa determinare obiectivele țarii in cadrul comunitații europene. Intr-un mesaj adresat cu ocazia Anului Nou, secretarul general al PSD spune ca 2022…