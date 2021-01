Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, si-a anulat, marti, in ultimul moment, un turneu in Europa, dupa ce ministrul de Externe din Luxembourg si oficiali europeni de rang inalt au refuzat sa se intalneasca cu el, au declarat diplomati europeni si alte persoane apropiate situatiei, transmite Reuters…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, vizita sa urmand sa fie, cel mai probabil, ultima in calitate de sef al diplomatiei americane, transmite...

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat la scenele petrecute miercuri in capitala federala a Statelor Unite, cand cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de susținatori furioși și inarmați ai președintelui in funcție, Donald Trump. Geoana a condamnat cele intamplate la Washington…

- Grecia si Turcia au anulat exercitiile militare rivale care erau programate saptamana viitoare in estul Marii Mediterane, in contextul tensiunilor privind activitati in zone disputate, anunta secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.