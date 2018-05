Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…

- Coreea de Nord nu trebuie sa astepte recompense in urma discutiilor cu Statele Unite, cat timp nu va aplica denuclearizarea ireversibila, a declarat Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), nominalizat pentru functia de secretar de stat, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…