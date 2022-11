Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu prezinta stadiul lucrarilor pe Lotul 1 al Autostrazii Moldova A7, aratand ca au fost turnati deja 21 de piloti pentru nodul rutier de la kilometrul 0, ca s-a finalizat eliminarea elementelor pirotehnice de pe santier si se lucreaza…

- „Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in SEAP procedura de achizitie pentru finalizarea lucrarilor la Lotul 2 aferent Ansamblului de locuinte Henri Coanda, ce presupune realizarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare in aceasta zona. In prezent, lucrarile pentru aceste retele edilitare…

- Guvernul accelereaza lucrarile și pregatește exproprierile pe un nou tronson din Autostrada A7 Moldova, de 77,4 km, cuprins intre Bacau și Pașcani. Dupa ce, in august, s-a dat oficial startul construcției pe șantierul Lotului 1 al Autostrazii Ploiești – Buzau, intre Dumbrava și Mizil (21 km) și pe…

- Primele progrese fizice deja se vad pe Autostrada A7. Pe lotul 1, Dumbrava – Mizil, asocierea Pizzarotti – Retter a ajuns la un stadiu fizic al lucrarilor de 1,1%, in vreme ce asocierea Coni – Trace are un avans de 7,5% pe lotul 2, Mizil – Stalpu, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP)…

- Supervizorul, DRDP Buzau, reprezentat de ing. Sorin Robu – Rezident Senior și ing. Mihnea Tabac - Inspector de Drum și Pod, insoțiți de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, CNAIR SA și asocierilor constructorilor (TRACE – CONI și PIZZAROTTI-RETTER), au efectuat o vizita in teren pentru a verifica…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți, 1 noiembrie, ”cea mai mare investiție” din mandatul sau pentru reabilitarea rețelei de termoficare.Edilul a precizat ca a semnat cele cinci contracte pentru reabilitarea a 210 kilometri de retea de termoficare, cu finantare europeana prin POIM.”Am…

- „A fost desemnat castigatorul pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare constructiei sectiunii Baia Mare-Bistrita a Autostrazii Nordului (Baia Mare-Suceava)! Asocierea de firme romanesti desemnata castigatoare trebuie sa finalizeze Studiile de fezabilitate in 14 luni de la data semnarii.…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu, impreuna cu supervizorul, DRDP Buzau, reprezentat de ing. Sorin Robu – Rezident senior și ing. Mihnea Tabac - Inspector de drum și pod, insoțiți de reprezentanți ai asocierilor constructorilor, au efectuat o vizita in teren pentru…