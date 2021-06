Stiri pe aceeasi tema

- Șeful adminsitrației județene, Gheorghe Flutur, a declart, astazi, ca a discutat cu secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, despre proiectele de modernizare a Spitalului Municipal din Radauți. Gheorghe Flutur și Andrei Baciu au avut o intalnire, la Primaria Radauți, cu edilul acestui…

- Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile…

- Certificatul verde de vaccinare va intra in vigoare la 1 iulie și va putea fi descarcat de pe o platforma dezvoltata de STS. Anunțul a fost facut, joi, de Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, intr-o conferința de presa.„Suntem in grafic cu tot ce trebuia sa facem pana in acest moment.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat, joi, ca certificatul verde de vaccinare, care va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie, va fi disponibil și in Romania incepand cu aceasta data. El a precizat ca procedurile sunt in curs de finalizare, iar STS va pune…

- ”Implicarea tuturor cultelor religioase din Romania a fost esentiala in demararea campaniei de vaccinare si permiteti-mi pe aceasta cale sa le transmit toata recunostinta si multumirea noastra pentru tot efortul pe care l-au facut. Realmente, au jucat un rol esential in transmiterea informatiilor corente,…

- Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde european, a spus Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de vaccinare. Intrebat daca si Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare, medicul militar a raspuns: „Da. Vorbim de certificatul verde folosit la nivel…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a explicat modul in care vrea Romania sa vaccineze persoanele din mediul rural. Cei care vor sa participe la proces o sa fie nevoiți sa se inscrie pe o lista la Primaria din sat, iar ulterior sa vina in ziua in care un centru mobil de vaccinare…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a afirmat ca pana pe data de 21 martie s-au inregistrat peste 5.000 de doze de vaccin pierdute. Acestea fie au suferit accidente in decursul transportului, fie s-au spart. Andrei Baciu a prezentat si calendarul livrarilor de vaccin din perioada…