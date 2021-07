Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va lansa, pe 28 si 29 iulie, sesiunile de depunere a cererilor de finantare pentru submasurile 17.1 - "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor", respectiv 9.1 - "Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol", fondurile…

- Prețul branzeturilor facute din lapte de oaie s-ar putea tripla in urmatorii cinci ani, este de parere secretarul de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, George Cațean. Prezent in emisiunea ”Agricultura la Raport” de la AGRO TV, acesta a vorbit despre cum ar trebui sa arate sectorul…

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, un pachet de propuneri care sa pregateasca politicile UE in domeniul climei, al energiei, al exploatarii terenurilor, al transporturilor si al impozitarii, astfel incat, pana in 2030, emisiile nete de gaze cu efect de sera ale Uniunii sa scada cu cel putin 55%,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a primit 256 de cereri de finantare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, prin intermediul submasurii privind instalarea tinerilor fermieri, componenta dedicata Diapora, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. …

- Vesti bune pentru producatorii din domeniul viniviticol: Agentia de Plati si Interventie pentru Agicultura APIA pune in aplicare o noua masura pentru sustinerea acestui sector. Astfel, in urma intrarii in vigoare la data de 31 mai 2021 a Hotararii nr. 590 2021 pentru completarea Hotararii Guvernului…

- Valoarea ajutorului – 2.000 de euro Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Marius Micu, a anunțat ca, in ședința de Guvern din aceasta saptamana, ar urma sa fie aprobat un ajutor financiar așteptat de fermieri, și anume subvenția APIA de 2.000 de euro care se acorda…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a publicat sumele pe care crescatorii de vaci de lapte, carne și bivolițe le vor primi. ”Se aproba plafonul de 114.156.810 euro, respectiv 556.229.056,7 lei, care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2020, pentru schemele de sprijin…

- Peste 300 de rachete antigrindina au fost lansate in perioada 22 – 28 mai din punctele de lansare ale Unitatilor de combatere a caderilor de grindina, pentru protejarea culturilor agricole si a comunitatilor locale din zonele de interventie, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…