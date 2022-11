Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) invita la dialog reprezentanții instituțiilor publice și ai mediului asociativ romanesc printr-o prima consultare privind documentele strategice pentru elaborarea ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????????̦????????????????????????…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) organizeaza consultari interinstituționale și cu mediul asociativ. Miercuri, 2 noiembrie, urmeaza sa aiba loc in București un eveniment in format hibrid – cu participare fizica, dar și online. Astfel, DRP transmite ca invita la dialog atat reprezentanții…

- Agenda deplasarii a cuprins intrevederi cu mediul asociativ romanesc din Ungaria și cu reprezentanți ai clerului și ai autoritaților locale și regionale.Delegația DRP a participat la ̎ Zilele Ortodoxe la Micherechi ̎, eveniment important in cadrul comunitații romanești din Ungaria, organizat cu binecuvantarea…

- Agenda deplasarii a cuprins intrevederi cu mediul asociativ romanesc din Ungaria și cu reprezentanți ai clerului și ai autoritaților locale și regionale.Delegația DRP a participat la ̎ Zilele Ortodoxe la Micherechi ̎, eveniment important in cadrul comunitații romanești din Ungaria, organizat cu binecuvantarea…

- Secretarul de stat Gheorghe Carciu, impreuna cu o delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), a efectuat in perioada 7-9 octombrie 2022 o vizita de lucru in Regatul Spaniei.

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a incheiat un acord de colaborare cu Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului Romaniei joi, 6 octombrie 2022, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc in Sala Senatului a UAIC. La eveniment au participat prof. univ.…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a lansat mai multe granturi in același timp, o premiera pentru instituție. Lansarea a avut loc in cadrul unei conferințe in care Gheorghe Carciu, secretarul DRP s-a adresat mediului asociativ romanesc. „̎Este pentru prima data cand am reușit sa demaram…

- Participantii la Universitatea de Vara de la Izvoru-Muresului, editia a XIX-a, cu genericul Pentru o Romanie a secolului XXI, unita sub semnul tricolorului și al idealului național, desfasurata in perioada 14-18 septembrie 2022, au formulat urmatoarea rezolutie adresata Administratiei Prezidentiale,…