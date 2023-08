Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar considera ca administrația americana cauta sa se razbune pe maghiari atunci cind a decis sa inaspreasca condițiile de calatorie fara vize pe teritoriul SUA. Declarația aparține Ministerului ungar de Interne, care a comentat noile reguli pentru cetațenii maghiari care calatoresc in Statele…

- Ungaria reacționeaza virulent la adresa SUA dupa ce i-a fost limitata participarea la programul Visa Waiver. Ministerul de Interne de la Budapesta acuza administrația Biden de razbunare, dupa ce a refuzat sa furnizeze oficialilor americani datele personale ale etnicilor maghiari cu

- Statele Unite ale Americii limiteaza drastic participarea Ungariei la Programul american Visa Waiver din cauza ingrijorarilor de securitate in ceea ce privește pașapoartele emise intre 2011 și 2020, noteaza Politico.eu.

- Forțele de Aparare ucrainene au eliberat deja 45% din teritoriile aflate sub ocupație ruseasca. Datele au fost anunțate de puratorul de cuvant al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii

- La 100 de ani impliniti, Henry Kissinger este una din rarele si bizarele aparitii in aceasta lume a politicii plina de contradictii, care nu a disparut din peisaj nici atunci cind si-a incheiat cariera publica. A fost Secretar de stat al Statelor Unite ale Americii si consilier pe probleme de securitate…

- RESITA – O prima concluzie dupa rapida parcurgere a catorva studii focalizate pe functii, functionari si functionarism! Un volum lansat joi, la Muzeul Banatului Montan, poarta sugestivul titlu: „Servitorii Statului. Functionari, functii si functionarism in Romania moderna (1830-1948)“. Despre carte…

- In anul scolar 2022-2023, in cadrul programului "Fara granite", aproximativ 40 000 de elevi din Ungaria vor putea calatori in tarile vecine, a informat, luni, Ministerul ungar de Interne, agentia ungara de presa MTI. In document se arata ca, in anul scolar 2022-2023, din bugetul de 4,7 miliarde de forinti…

- Era dominației incontestabile a Statelor Unite ale Americii s-a incheiat și nu mai exista cale de intoarcere spre ea, se precizeaza intr-un comentariu al purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, publicat, sambata, in legatura cu declarațiile consilierului președintelui…