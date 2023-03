”Ca m-am saturat de propaganda: in momentul de fata Romania nu are aprobata cererea de plata numarul 2 din PNRR, fiindca nu au fost indeplinite jaloanele privind decarbonizarea (Ministerul Energiei) si avertizorul de integritate (Ministerul Justitiei)”, a scris, marti seara, pe Facebook, Cristian Vasilcoiu. Ministerul Energiei este condus de Virgil Popescu, iar Ministerul Justitiei de catre Catalin Predoiu, ambii de la PNL. Vasilcoiu precizeaza ca pensiile sunt in cererile de plata numerele 3 si 4. ”Inseamna ca acestea nu vor fi analizate pana cand Romania nu va indeplini criteriile din cererea…