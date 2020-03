Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat la Digi24 ca numarul crescut de infectari din ultimele 24 de ore reprezinta un semnal de alarma si ca transmiterea intracomunitara este o realitate. De asemenea, el a explicat ca persoanele cele mai expuse sunt cele peste 70 de…

- Persoanele care nu respecta autoizolarea la domiciliu vor fi amendate cu suma de 4.000 de euro, amenda putand fi aplicata de mai multe ori, daca se constata incalcarea masurii in mod repetat, a declarat, miercuri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. "S-a vorbit spre…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.Cel…

- Persoanele care au intrat in contact cu primul roman depistat cu coronavirus vor sta in carantina la domiciliu, potrivit autoritaților din Gorj.Autoritatile gorjene au participat la o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in care s-a decis ca persoanele care au intrat in contact…

- Romania are incepand de miercuri seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferința de presa susținuta de Victor Costache, ministrul Sanatații, și secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența. Horațiu Moldovan și Nelu Tataru,…

- O noua ședința a Comitetului pentru Situații de Urgența a avut loc, astazi, la Prefectura Timișoara. Potrivit reprezentanților instituției, in cadrul acesteia s-au discutat probleme organizatorice legate de eventuala apariție a unor cazuri de imbolnaviri cu coronavirus și, respectiv, masurile care trebuie…

- Iata declarațiile oficiale ale ministrului Vela: "Avem posibilitatea de 4000 de locuri de carantina la nivel național. O cifra confortabila. In ceea ce privește locurile de spitalizare, avem 2500 de paturi din toate spitalele de boli infecțioase din Romania, iar 95 sunt paturi de terapie intensiva.…