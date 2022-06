Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave scufundate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au aparut in albia secata a raului Po, in Italia, țara afectata de o seceta extrema. Caldura severa care a lovit Europa de Vest a avut consecințe deosebit de grave in Italia. Campia riului Po, cel mai lung rau din Italia și principalul…

- Finanțarea asigurata prin APIA pentru sectorul creșterii animalelor atinge, anul acesta, suma de aproape 1,4 milioane lei. Acești bani sunt platiți prin Centrele Județene și se acorda de la bugetul de stat. „Fermierii din domeniul creșterii animalelor primesc 1.397.896,79 lei, suma platita de catre…

- Seceta le face probleme italienilor, care au inceput sa introduca restricții in nordul Italiei. Este voba de peste 120 de comune din bazinul marelui fluviu Pad, unde sunt stabilite reguli stricte privind consumul de apa. Astfel, autoritațile au recomandat primarilor sa opreasca total alimentarea cu…

- In semn de protest fata de preturile ridicate si problemele lor de productie, fermierii din Cipru au aruncat miercuri tone de lapte si au aprins baloti de fan in fata palatului prezidential din capitala Nicosia, noteaza Reuters.

- Ploile abundente de saptamana trecuta in majoritatea regiunilor producatoare de cacao din Coasta de Fildeș vor stimula creșterea recoltei din aprilie-septembrie, dar ar putea duce la mucegai in boabe, spun fermierii. Coasta de Fildeș, principalul producator mondial de cacao, se afla in sezonul ploios,…

- Un incendiu provocat de seceta a distrus 166 de locuinte din nordul statului american New Mexico si ameninta alte sute de gospodarii in timp ce vantul intens alimenteaza flacarile inspre satele din zonele montane, au anuntat autoritatile locale, informeaza vineri Reuters. Fii la curent cu cele…

- Seceta pune pe „butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din…

- Lipsa precipitațiilor din ultima perioada afecteaza culturile inființate in campania agricola din toamna anului trecut. Ca toate celelalte județe din Campia Baraganului, Ialomița se confrunta deja cu seceta pedologica extrema. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie susțin ca prognozele…