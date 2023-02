SEC propune modificări radicale ale reglementărilor federale referitoare la activele cripto Modificarile propuse la regulile federale de custodie ”vor extinde domeniul de aplicare”, pentru a include orice active ale clientilor aflate in custodia unui consilier de investitii. Reglementarile federale actuale includ numai active precum fonduri sau valori mobiliare si necesita consultanti de investitii, cum ar fi Fidelity sau Merrill Lynch , pentru a detine acele active la o banca federala sau de stat, cu cateva exceptii foarte specifice. Acesta ar fi cel mai deschis efort al SEC de a controla chiar si tranzactiile cu criptomonede reglementate, cu programe de custodie institutionale substantiale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

