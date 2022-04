Seber lanseaza Sweet Dreams, un cover dupa mega-hitul cantat de Eurythmics – VIDEO ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Hot Pixels da startul petrecerilor la final de saptamana. Artistul lanseaza vineri, 8 aprilie, „ In My Dreams“, o piesa dance cu care are de gand sa incinga ringul. Melodia combina perfect stilul deep house și este una dintre acele piese capabile sa te scoata din monotonia de zi cu zi. Acestea fiind…

- „4 ZILE” este cel mai nou single care poarta amprenta inconfundabila a lui Ștefan Banica, muzica, versurile și producția piesei aparținandu-i artistului. Cantecul „4 ZILE” a fost lansat astazi și beneficiaza de un lyric video, care poate fi accesat deja pe YouTube, dar poate fi ascultat și pe platformele…

- Daca aveai nevoie de curaj ca sa incepi sa iubești din nou, Hot Pixels te provoaca. Artistul lanseaza vineri, 25 februarie, „Always Ready For Love“, o piesa deep house, ca un indemn pentru un nou inceput, capabila sa iți schimbe imediat starea de spirit. „It’s all emotion but I’m ready for love”… Tu…

- Dupa un an extraordinar, plin de hit-uri și succese, Olivia Addams revine cu o noua piesa in limba engleza – “Never Say Never”. In spatele optimismului și energiei transmise de melodie, exista un mesaj mai profund transmis de catre Olivia. In momentele cand ne dam seama ca viața trece pe langa noi,…

- Ți-au placut pana acum piesele de la YouBeat, da? Nici bine nu ai pus pe repeat ultima melodie, ca, acum, YouBeat vine cu o noua lansare. Cele mai bune creații muzicale electro-house, slaphouse, deephhouse, tech house și nu numai sunt puse la dispoziție de YouBeat. De data aceasta, este vorba de piesa…

- In scopul implementarii prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizarii energiei produse din surse regenerabile ce țin de schemele de sprijin pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța despre inițierea etapei…

- O trupa de folk metal din Germania, Feuerschwanz, a facut un cover dupa melodia „Dragostea din tei” cu care trupa O-Zone facea furori in anii 2000. Nemții au combinat versurile basarabenilor cu chitare electrice, tobe, armuri, vase vikinge și dragoni, caracteristice stilului „medieval metal”.

- Duo-ul timișorean Makunouchi Bento pregatește o surpriza inedita melomanilor prin lansarea unei casete intr-o ediție limitata de 15 exemplare, evenimentul fiind prilejuit de aniversarea a doi ani de existența a spațiului Indecis. „Va invitam sambata 22 ianuarie de la ora 18 sa sarbatorim lejer ascultand…