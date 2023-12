Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o iarna normala, fara probleme cu stocurile de combustibili pentru incalzirea populației, dau asigurari autoritațile, care s-au reunit in prima ședința a Comandamentului pentru sezonul rece.

- ”Stam mai bine ca oricand in Romania astazi cu depozitele de gaze. Suntem la un grad de umplere de 106%, ceea ce inseamna ca am umplut pana la buson, cum se spune cand mergem la pompa, la benzinarie. S-a umplut acel supraplin, rezerva tehnica, in depozitele actuale”, a declarant, marti seara, la Digi…

- ”Stam mai bine ca oricand in Romania astazi cu depozitele de gaze. Suntem la un grad de umplere de 106%, ceea ce inseamna ca am umplut pana la buson, cum se spune cand mergem la pompa, la benzinarie. S-a umplut acel supraplin, rezerva tehnica, in depozitele actuale”, a declarant, marti seara, la Digi…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “In…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „In…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6 si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Gradul…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.