- In Monitorul Oficial a fost publicata, luni seara, decizia privind numirea lui Sebastian Bodu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului. Decizia a fost luata de premierul Florin Citu, la propunerea vicepremierului Kelemen Hunor. Sebastian Bodu a fost…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Bodu a fost șef al ANAF, de la el pornind celebrul…

- Artistii, scriitorii, profesorii, cercetatorii fac din Romania o tara si mai frumoasa, a afirmat, vineri, premierul Florin Citu, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Culturii Nationale. "La 171 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, le multumesc tuturor oamenilor de cultura din…

- Mihaela Ioana Kaitor a fost numita secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Kelemen Hunor. Tot in aparatul propriu de lucru al vicepremierului Kelemen Hunor isi va desfasura activitatea si Adorjan Mihaly Jakab, numit consilier de stat. Deciziile semnate joi de premierul…

- Lucian Isar a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Florin Citu, printr-o decizie publicata luni seara in Monitorul Oficial. Conform deciziei, activitatea lui Lucian Isar este neremunerata. Economistul Lucian Isar este sotul senatoarei Alina Gorghiu. AGERPRES/(AS…

- Un nou secretar de stat a fost numit la Ministerul Sanatatii. Ciprian Bogdan, de profesie medic, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. …

- Premierul Ludovic Orban a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Este vorba despre Vasile Panaite si Stefan-Andrei Cazacu. Deciziile de numire au fost publicate luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Leonard Achiriloaei a fost a eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a premierului publicata…