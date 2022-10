Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Manchester City a invins, miercuri seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Copenhaga, in grupele Ligii Campionilor. Tot miercuri, Chelsea s-a impus cu 3-0 in meciul cu AC Milan si Dortmund a invins in deplasare FC Sevilla, scor 4-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Chelsea - AC Milan, meci contand pentru etapa a 3-a a Grupei E din UEFA Champions League, este programat, miercuri, 5 octombrie, de la ora 22:00, pe “Stamford Bridge”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Astazi au loc meciurile rundei cu numarul 3 din grupele E, F, G și H de Liga Campionilor. Campioana en-titre Real Madrid primește vizita lui Șahtior, Haaland este pregatit de o noua reprezentație in fața lui FC Copenhaga, iar duelul serii se joaca la Londra, intre Chelsea și AC Milan, cu Ciprian Tatarușanu…

- Fostul fotbalist olandez Clarence Seedorf, care a jucat la AC Milan in perioada 2002-2012, a denuntat "un sistem rasist" in fotbal, relateaza lefigaro.fr. "Nu cred ca Italia este o tara rasista. Mereu am crezut ca, dupa douazeci de ani, cunosc putin despre Italia. Sunt oameni rasisti, da, ca peste tot.…

- Meciuri extrem de spectaculoase, miercuri seara, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Manchester City a trecut la limita de Borussia Dortmund, scor 2-1. Germanii au marcat primii, insa formatia antrenata de Pep Guardiola a reusit sa intoarca soarta jocului gratiei „dublei” lui Haaland.…

- Grupele Champions League continua astazi cu partidele din etapa #2. De la 19:45 incep confruntarile AC Milan - Dinamo Zagreb și Șahtior - Celtic. Toate partidele sunt LIVE pe GSP.ro. Programul complet din Liga Campionilor GRUPA A Rangers - Napoli, live de la 22:00 Live + Statistici GRUPA E AC Milan…

- FC Barcelona a oficializat luni seara transferul lui Robert Lewandowski de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro. „FC Barcelona si Bayern Munchen au ajuns la un acord privind transferul atacantului polonez Robert Lewandowski pentru o valoare totala de 45 de milioane de euro, plus 5 milioane…

- FC Barcelona a surclasat-o pe Inter Miami cu scorul de 6-0, marti, pe Drv Pnk Stadium din Miami, in primul meci al turneului pe care catalanii il intreprind in Statele Unite. Barca a fost impulsionata de atacantul brazilian Raphinha, transferat recent de la Leeds United si care a marcat un gol (min.…