Sean Doolittle, component al echipei Washington Nationals, câstigatoarea din acest an a Major League Baseball, a anuntat ca nu va merge la Casa Alba alaturi de formatia sa, pentru a fi felicitat de presedintele Donald Trump, relateaza L’Equipe si Reuters.

Doolittle este primul jucator al Washington Nationals care a anuntat public ca nu va fi prezent luni la Casa Alba.

Sotia sportivului are doua mame foarte implicate în miscarea LGBTQ din SUA. “Vreau sa le arat sustinerea mea. Nu vreau sa le întorc spatele. Am si un cumnat care sufera de autism si Trump a batjocorit…