Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat recent ca a fost semnat și transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP). ME a precizt ca, in comparație cu actualul regulament,…

- Elevii vor avea cate o singura medie per materie pe an de studiu, iar profesorul va stabili cate note ii acorda unui copil, eliminarea semestrelor, includerea creșelor, și comisie pentru mentorat didactic sunt printre principalele schimbari aduse regulamentului unitaților de invațamant preuniversitar.…

- Noul regulament de funcționare a școlilor semnat de ministrul Educației aduce modificari importante pentru elevi și profesori. Ministerul Educatiei informeaza ca a fost semnat si transmis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare si functionare…

- Cu excepția elevilor din invațamantul postliceal, forma opționala de calificare, in invațamantul obligatoriu nu se mai pot face exmatriculari incepand cu noul an școlar. Prevederea este cuprinsa in noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar, trimis la publicare…

- Ministerul Educatiei a transmis, marți, ca a fost semnat si transmis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Potrivit noului regulament care intra in vigoare de la 1 septembrie 2022,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 30 iunie, ca spre deosebire de anul 2020, acum banii pentru bursele elevilor vin de la bugetul de stat, astfel ca autoritațile locale trebuie sa le plateasca. Altfel, ar fi vorba despre deturnare de fonduri, a afirmat Cimpeanu, relateaza News.ro.”In…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile locale trebuie sa plateasca bursele elevilor, pentru ca, spre deosebire de perioada dinainte de anul 2020, cand aceste burse se plateau din bugetul autoritatilor locale, acum banii acestia vin de la bugetul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, joi, ca autoritatile locale trebuie sa plateasca bursele elevilor, pentru ca, spre deosebire de perioada dinainte de anul 2020, cand aceste burse se plateau din bugetul autoritatilor locale, acum banii acestia vin de la bugetul de stat. Nu platesti bursele…