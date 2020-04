Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis face declarații. – Impreuna cu premierul Orban, am discutat despre stare economiei romanești, protecția sociala și finanțele publice ale Romaniei. Am constatat ca exista multe proiecte foarte bune, foarte multa implicare. Este nevoie de masuri speciale. Romanii au probleme imense,…

- "Este nevoie de masuri speciale in vremuri speciale. Noi am inteles ca si romanii au probleme imense, si firmele au probleme foarte mari. Dorim sa venim cu masuri de sprijin si pentru oamenii simpli si pentru firmele romanesti pentru a nu sacrifica mai mult decat este necesar. Criza se va termina la…

- Planul de masuri anuntat de catre Guvern pare a fi facut pentru a salva bancile si multinationalele, nicidecum firmele romanesti, mai ales IMM-urile, sau populatia, considera reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Consilierul municipal Dan Paun (presedintele interimar PPUSL Braila) a acuzat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta pe 11 martie, inainte de decretarea starii de urgenta in Romania, dar totusi in plina pandemie de coronavirus, ca taximetristii au fost luati in vizorul Oficiului Roman pentru Drepturile…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a transmis Guvernului o serie de masuri pe care companiile din Bucuresti solicita sa fie discutate in cadrul activitatii Grupului de Lucru Interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei generat…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca aștepta ca premierul Ludovic Orban sa anunțe duminica un plan de masuri concrete pentru protejarea cetațenilor in fața epidemiei de coronavirus, dar, in schimb, a auzit doar sfaturi de “cum sa mergem pe strada”. ,,Ma așteptam,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat duminica dupa-amiaza ca a fost pregatita Nota de fundamentare care va sta la baza emiterii decretului privind declanșarea starii de urgența in Romania.

- Reprezentantii marilor companii de IT din Romania spun ca si-au informat angajatii despre cum sa se protejeze de coronavirus. Firmele spun ca nu este cazul deocamdata ca angajatii sa lucreze de acasa, dar unele au luat masuri in acest sens, anunța MEDIAFAX.„Avem un plan de masuri foarte bine…