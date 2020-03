Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 17.03.2020, se suspenda activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretica și proba practica, la nivel național, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire…

- 2,67 milioane de femei detineau carnet de conducere in tara noastra la finele anului trecut, reprezentand circa o treime din totalul celor 7,9 milioane de conducatori auto, conform datelor furnizate de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRCIV).

- Parcul de autovehicule al Romaniei a crescut anul trecut cu 6,9%, respectiv cu aproximativ 515.000 de unitati, ajungand la circa opt milioane de unitati, potrivit unui comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto din Romania, remis, luni, AGERPRES. Cifrele APIA, care citeaza…

- Conform datelor emise in aceasta luna de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V), in anul 2019 Ford a inmatriculat 16.168 de unitati. Astfel, marca Ford isi asigura o cota de piata de 8,58- si implicit pozitia de lider al pietei de import. Totodata, Ford isi…

- Direcția Generala de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, precum și serviciile teritoriale asigura și in acest sfarșit de saptamana program de lucru cu publicul, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Programul de weekend la ghișee: Sambata, 4 ianuarie 2020,…

- In anul 2020 vor intra in vigoare mai multe schimbari ale Codului Rutier, intre acestea numarandu-se necesitatea ca cei care vor sa obțina permis de conducere sa aiba cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele in varsta sa faca controale medicale mai des.Citește și: Ministrul…