Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in urmatoarele patru saptamani, vremea, in Romania, nu va avea evoluții spectaculoase. Cu mici excepții, temperaturile și precipitațiile se vor incadra in limitele normale ale perioadei.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata mai multe alerte meteo, intre care un Cod roșu de instabilitate atmosferica accentuata pentru 4 județe.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de ploi abundente in 29 de judete. Va fi instabilitate atmosferica de vineri pana duminica. In vestul și in sudul țarii se anunța val de caldura intens, Bucureștiul și 16 județe fiind sub Cod galben.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți mai multe avertizari valabile in zilele urmatoare, intre care doua Coduri portocalii de canicula ce vizeaza 17 județe și Capitala, respectiv 14 județe și Bucureștiul. 10 județe vor fi, totuși, pentru scurt timp, sub Cod galben de ploi torențiale.

Temperaturile vor ajunge la 40 de grade duminica, in Bucuresti, iar in noaptea de duminica spre luni sunt anuntate intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si averse, transmite sambata Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca valul de caldura va persista si pe parcursul…

Douasprezece judete din vestul si sud-vestul tarii se vor afla, joi, sub Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse si descarcari electrice valabila pana la ora 13:00 in localitati din judetul Caras - Severin.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți 3 atenționari Cod galben: de canicula in cea mai mare parte a țarii și de ploi torențiale, dar și 2 alerte Cod portocaliu. Primul anunța un val de caldura in 5 județe din vestul țarii, cel de-al doilea furtuni puternice in 14 județe.