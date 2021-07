Se strânge lațul! Bomba de la Arad explodează la vârful DNA! Ancheta asasinatului mafiot de la Arad reprezinta un adevarat moment de rascruce pentru intreg sistemul. Pornind de la structurile de Poliție și Parchet și pana la serviciile secrete. Cu tot cu judecatorii care poate pana la urma ar putea sa faca un efort și sa piarda cateva ore de vacanța, pentru ca liderii contrabandiștilor sa […] The post Se strange lațul! Bomba de la Arad explodeaza la varful DNA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

