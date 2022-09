Se schimbă modul de calcul al facturilor la energia electrică Coalitia de guvernare a cazut de acord sa schimbe modul defectuos de calcul al facturilor la energia electrica, mod in urma caruia multi romani s-au trezit cu facturi uriase. Astfel, coalitia a decis ca se va trece la calculul kWh pentru anul in curs, nu pentru anul anterior, si nici nu se va mai face media celor trei ani. Totusi, multi romani vor primi in continuare facturi mari, avand in vedere ca unele au fost deja calculate pe model vechi si emise. Ce prevad noile amendamente b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clienților casnici al caror consum lunar realizat la locul de consum… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a cazut de acord sa schimbe modul de calcul al facturilor la energia electrica, dupa ce numeroși romani s-au trezit ca au de achitat sume uriase. Noile amendamente includ și bolnavii cu aparatura medicala, serviciile publice și lacașurile de cult. Ce prevad noile amendamente b)…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a demarat actiuni de control in intreaga tara la furnizorii de energie electrica pentru a verifica modul de calcul al facturilor emise catre consumatori. „In contextul cresterii numarului de reclamatii inregistrate de la consumatori in ceea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat, in toata țara, controale la furnizorii de energie electrica pentru a verifica modul de calcul al facturilor emise catre consumatori. Aceasta acțiune vine pe fondul mai multor reclamații pe care cetațenii le-au facut catre instituție.…

- ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca in contextul cresterii numarului de reclamatii inregistrate de la consumatori in ceea ce priveste modul de calculare a facturilor la energie electrica, din ultima perioada, comisarii institutiei au inceput deja o serie de actiuni de control, in…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat actiuni de control in urma cresterii numarului de reclamatii legate de modul de calculare a facturilor la energie electrica, precizand ca sunt analizate cu atentie toate documentele necesare pentru a se putea stabili daca sesizarile…

- In contextul creșterii numarului de reclamații inregistrate de la consumatori in ceea ce privește modul de calculare a facturilor la energie electrica, din ultima perioada, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat deja o serie de acțiuni de control, la nivelul intregii…

- Marcel Ciolacu a catalogat drept ”o aberatie” ideea de a cere populatiei sa limiteze consumul la energie electrica, precizand ca politicienii sunt cei care trebuie sa gaseasca solutii in aceasta privinta, mai ales ca Romania are o situatie mult mai buna in ceea ce priveste productia de energie prin…

- ”Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%”, indica datele furnizate de…