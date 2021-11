Numarul parlamentarilor liberali care au parasit grupul parlamentar PNL a urcat miercuri la 16 dupa ce și deputata Violeta Alexandru și-a anunțat dezafilierea, urmand exemplul fostului președinte Ludovic Orban. Fostul ministru al Muncii a anunțat, miercuri dimineața, ca s-a retras din grupul parlamentar al PNL. „Mi-am depus acum cateva minute informarea cu privire la dezafilierea […] The post Se rupe PNL. Numarul parlamentarilor care au plecat din grupul PNL a urcat la 16 first appeared on Ziarul National .