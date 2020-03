Stiri pe aceeasi tema

- Compania Delgaz Grid a aprobat Studiul Tehnico-Economic (STE) aferent investiției „Alimentare cu gaze naturale a cartierului Slobozia – Onești”. Vestea a fost adusa locuitorilor cartierului chiar de primarul Nicolae Gnatiuc, care a transmis și principalele date legate de aceasta investiție. Valoarea…

- Se lucreaza la Pavilionul Vechi al Spitalului Județean de Urgența din Bacau, unde se afla in derulare contractul de reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termica. Este o investiție deosebit de importanta, de care vor beneficia in primul rand cetațenii județului Bacau. Fondurile necesare…

- Lucrarile propriu-zise la caile de rulare ale podului de peste raul Trotuș, la intrarea in Onești, vor fi reluate la inceputul primaverii, dar vremea mai blanda și in aceasta luna (cu excepția scurtei perioade de acum in care iarna parca vrea sa-și reintre in drepturi) permite lucrari in albia raului.…

- De la 1 februarie, in municipiul Onești tirurile, mașinile parcate neregulamentar, mașinile expuse la vanzare și cele abandonate sau fara stapan vor putea fi ridicate de autoritatea locala. Primarul municipiului, ing. Nicolae Gnatiuc, și Comisia locala pentru siguranța traficului in Onești au analizat…

- Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, și-a inscris pe agenda acestui an proiectul unui pasaj pe sub calea ferata care traverseaza șoseaua naționala DN 11A la intrarea acesteia in oraș dinspre Bacau. Circulația pe șosea este uneori oprita de trecerea trenurilor, ceea ce amplifica disconfortul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru repozitionarea si inlocuirea aparatelor de reazem la Podul peste raul Mures de pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva cu Societatea TKT Tehnologii si Tensionari in Constructii SRL, valoarea contractului…

- Competiții la foc automat pentru judoka antrenați la CSM Bacau de Dorin Cruceanu. 20 dintre aceștia au participat, recent, la cea de-a zecea ediție a Cupei „Onești” derulata pe municipiul de pe Trotuș. „CSMeii” au cucerit opt medalii, dintre care doua de aur prin Ana Lucia Patea și Roxana Radu, una…

- Circulația pe ambele benzi ale podului rutier de peste raul Trotuș, in Onești, va fi reluata in cateva zile. Lucrarile de modernizare la prima banda au ajuns la final, dar acum se așteapta un aviz de la Inspectoratul General de Poliție Rutiera (IGPR) pentru deschiderea circulației pe aceasta banda.…