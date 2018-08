Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt deschise pentru un schimb de teritorii intre Kosovo și Serbia, ca parte a unui acord de normalizare a relațiilor dintre cei doi foști inamici din razboiul iugoslav, a declarat vineri consilierul american pentru Securitate Naționala, John Bolton, informeaza site-ul Politico.eu. Angela…

- Statele Unite sunt deschise pentru un schimb de teritorii intre Kosovo si Serbia, ca parte a unui acord de normalizare a relatiilor dintre cei doi fosti inamici din razboiul iugoslav, a declarat vineri consilierul american pentru Securitate Nationala, John Bolton, informeaza site-ul Politico.eu.

- Brunson, originar din Carolina de Nord, a fost arestat in octombrie 2016 de autoritatile turce care il acuza de spionaj si activitati "teroriste" si este in prezent in arest la domiciliu. Oficialitatile turce cred ca pastorul american a fost implicat in lovitura de stat din urma cu doi ani impotriva…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins luni orice modificare de frontiere in Balcani, dupa ce atat lideri din Kosovo, cat si din Serbia au sugerat recent ca actualele frontiere sunt gata a fi negociate, informeaza marti MIA, scrie Agerpres. Comentariile facute de Angela Merkel…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins luni orice modificare de frontiere in Balcani, dupa ce atat lideri din Kosovo, cat si din Serbia au sugerat recent ca actualele frontiere sunt gata a fi negociate.

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins luni orice modificare de frontiere in Balcani, dupa ce atat lideri din Kosovo, cat si din Serbia au sugerat recent ca actualele frontiere sunt gata a fi negociate, informeaza marti MIA. Comentariile facute de Angela Merkel au avut in mod clar…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat luni ca administratia prezidentiala a Statelor Unite nu doreste sa "schimbe regimul" din Iran, in pofida deciziei de a reimpune sanctiuni impotriva Teheranului, relateaza site-ul Politico.eu.

- Dincolo de izolarea diplomatica și bombardamentele NATO, Slobodan Miloșevici trebuia sa ia in calcul și eventualitatea unei invazii terestre asupra Yugoslaviei. Pe 24 martie 1999, cand NATO pregatea deja bombardamentele, președintele american Clinton a anunțat ca Statele Unite nu vor trimite trupe sa…