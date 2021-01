In Scoția, o țara in care locuiesc aproximativ 10.000 de romani, carantina va fi prelungita pana in primavara. Conform The Times și Reuters, restricțiile sunt in vigoare de luni, 4 ianuarie, pana in primavara. Sefa separatista a Guvernului scotian Nicola Sturgeon a convocat luni o sedinta a Executivului in care s-a discutat despre impunerea de noi masuri restrictive pe teritoriul Scoției. Potrivit The Times, redeschiderea scolilor urmeaza sa fie amanata la 18 ianuarie. The post Se prelungește carantina in acest stat in care locuiesc 10.000 de romani appeared first on Puterea.ro .