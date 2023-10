Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au lovit poziții ocupate in sudul Libanului de mișcarea șiita Hezbollah, un aliat al Hamas, care a anunțat ca se implica in conflict pentru cauza palestinienilor din Gaza.Hezbollah a sustinut ca deja patru din luptatorii sai au fost ucisi in ciocnirile cu Israelul. Israel…

- Armata israeliana susține ca a lovit o ținta Hezbollah din sudul Libanului. Aceasta a fost o riposta. Gruparea terorista libaneza Hezbollah a declarat ca a lansat sambata un atac asupra pozițiilor israeliene din fermele Shebaa, o fașie de pamant disputata intre Liban și Siria, care se invecineaza cu…

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…

- Armata israeliana, solicitata sa raspunda la declaratia Reuters privind moartea unui jurnalist Reuters in sudul Libanului, a declarat ca granita dintre Israel si Liban se afla sub tirul gruparii libaneze Hezbollah in momentul mortii jurnalistului, anunța Rador, Radio Romania.Soldatii israelieni au…

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.

- Potrivit armatei israeliene, racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat IDF - la celalalt capat al țarii de unde Hamas și-a lansat atacurile.Mișcarea libaneza Hezbollah și-a asumat noile atacuri din sudul Libanului impotriva Israelului, pretinzand ca acționeaza ca raspuns…

- Tancuri israeliene s-au deplasat duminica (8 octombrie) de-a lungul graniței cu Libanul, in timp ce tensiunea dintre Israel și puternica grupare armata libaneza Hezbollah a crescut, cele doua grupari fiind in razboi. Armata israeliana a declarat ca a tras focuri de artilerie intr-o zona din Liban unde…