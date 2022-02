Stiri pe aceeasi tema

- Un protest al cadrelor didactice are loc astazi intre orele 11 ,00 și 13,00. Salariatii din invatamantul preuniversitar membri ai celor doua federatii reprezentantive – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret” intra in greva de avertisment,…

- Salariile angajatilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti vor fi indexate in acest an cu rata inflatiei, iar sporurile si primele vor fi incluse in proiectiile bugetare pentru acest an. Cele doua decizii au fost luate in urma discutiilor care au avut loc marti intre conducerea Companiei Nationale…

- Termocentralele pe care Complexul Energetic Oltenia (CEO) le deține in județul Dolj sunt in pregatiri pentru a renunța la carbune. Este vorba de Sucursala Electrocentrale Craiova 2 și Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. De altfel, anul acesta este programat procesul de divizare simetrica a Termocentralei…

- Peste 2.000 de cereri de angajare au fost inregistrate la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Administrația companiei energetice a inregistrat peste 2.000 de solicitarii de angajare in numai cateva saptamani. Data limita pentru depunerea cererilor a fost 20 decembrie. Daniel Burlan, managerul Complexului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost informat in legatura cu problemele angajaților Complexului Energetic Oltenia, generate de neaplicarea Legii 197 din 2021. Deputatul de Gorj, Claudiu Manta, a declarat ca a stat de vorba cu șeful Ministerului Muncii și acesta ar cunoaște bine problemele legate de…

- Zeci de mineri de la Complexul Energetic Oltenia refuza sa intre in subteran, joi, și amenința cu greva generala, potrivit publicației Gazeta de Sud. Oamenii spun ca angajatorii nu respecta legea privind varsta de pensionare in minerit.Minerii de la Cariera Lupoaia au intrat, joi dimineața, in greva…

- Constructorul auto francez Renault a finalizat negocierile cu sindicatele pentru un nou acord pe trei ani, fiind revizuit in jos numarul locurilor de munca despre care s-a spus ca vor fi eliminate in perioada 2022 - 2024, informeaza cotidianul financiar "Les Echos", preluat de Reuters, citat de agerpres.…