- De luni, 03.07.2023,strada Aleea Coconilor este inchisa circulației auto și pietonale,incep lucrarile la “Poarta Dealu – Vanatorilor” The post De luni, 03.07.2023,strada Aleea Coconilor este inchisa circulației auto și pietonale,incep lucrarile la “Poarta Dealu – Vanatorilor” first appeared on Partener…

- Conform dispoziției primarului municipiului Piatra-Neamț, circulația rutiera va fi inchisa pe strada V.A. Urechia și pe strada Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins intre str. V.A. Urechia și str. Petru Rareș, pentru buna desfașurare a festivalului „Vacanțe Muzicale”, dupa cum urmeaza: pe strada V.A.…

- Așteptarea a luat sfarșit! Un important monument istoric din Targoviște va fi reabilitat. Dupa ani de zile de așteptare, luni, 3 iulie, vor debuta lucrarile de consolidare și punea in valoare a monumentului istoric Poarta Dealu Vanatorilor, de pe Aleea Coconilor, din apropierea stadionului “Eugen Popescu”.…

- Incepand de luni, 03.07.2023, vor incepe lucrarile de restaurare a monument istoric “Poarta Dealu - Vanatorilor”. Primarul municipiului, Cristian Daniel Stan, a anunțat ca pentru finalizarea obiectivului strada Aleea Coconilor va fi inchisa circulației auto și pietonale, pe tronsonul cuprins intre…

- Lotul Chețani – Campia Turzii, segment de 15,7 km de pe A3, inregistreaza un grad de realizare al proiectului de peste 50%, astfel incat traficul de pe autostrada intre Cluj și Targu Mureș ar putea fi deschis in acest an.

- Echipele Confort Urban vor interveni joi si vineri cu utilaje pentru asternerea asfaltului in parcarile adiacente bulevardului Mamaia, tronsonul cuprins intre sensul giratoriu de la Pescarie si intersectia cu strada Zorelelor si strada Soveja, pe sensul de mers dinspre statiunea Mamaia spre Delfinariu.Potrivit…

- Incepand de ieri, șoferii nu mai pot circula pe tronsonul din strada Bucegi cuprins intre str. Sculpturii și str. Alexandru Marghiloman. Aici au inceput lucrarile de inlocuire a rețelei de canalizare, iar pe strada nu sunt permise decat mașinile riveranilor. Cel puțin la orele de varf, circulația in…