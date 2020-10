Se lucrează la al doilea Laborator de genetică moleculară din județ Au inceput lucrarile la cel de-al doilea laborator de genetica moleculara din județul Gorj. Unitatea in care vor fi realizate teste COVID este in lucru la Spitalul de Urgența din Targu-Carbunești. Lucrarile de construcție la al doilea Laborator de genetica moleculara din județ sunt finanțate de Transgaz. Suma primita de Spitalul COVID Carbunești este de 285.000 de lei. In scurt timp, construcția va fi gata, mai ales ca este vorba de o structura metalica pe care vor fi montate panouri. Laboratorul va fi similar celui de la Targu Jiu, urmand sa fie prevazut cu grupuri sanitare, vestiare pentru personal… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

