Se limitează drastic tranzacțiile cu cash! Cum vom plăti de acum încolo Legea nr. 296/2023 a adus modificari la legea 70/2015, limitand drastic operațiunile cu numerar. S-au introdus plafoane de casa și interdicții legate de utilizarea numerarului. Legea astfel modificata intra in vigoare de la data de 11 noiembrie 2023, data de la care vom avea plafoane astfel: Incasari in numerar de la o persoana juridica, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fara personalitate juridica, se vor putea face in limita unui plafon maxim de 1.000 lei/persoana Magazinele de tip cash & carry pot efectua incasari in numerar de la aceleași persoane in limita unui plafon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

