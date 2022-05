Se legiferează turnătoria! Senatul a votat recent o lege care legifereaza turnatoria. Urmeaza sa treaca și prin Camera decizionala. Daca in trecut, instrumentalizarea fricii se facea de catre Securitate, astazi se pune “in opera” de catre Agenția Naționala de Integritate. Parlamentul Romaniei e gata sa legifereze statutul oficial de turnator. Asta ca o masura de respectare a unei Directive europene. Și ce grozavie, inițiatorii normei scriu negru pe alb ca legea romaneasca e mai cuprinzatoare decat cea europeana. Cum s-ar zice, facatorii romani de legi (ințeleg ca isprava vine dinspre progresiști n.a.), sunt mai catolici… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

