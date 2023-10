Se întâmplă și la case mai mari. Tren cu europarlamentari, ajuns din greșeală la Disneyland Un tren cu sute de europarlamentari a greșit drumul spre Strasbourg și a ajuns, luni, pentru scurt timp, la Disneyland. In fiecare luna, Parlamentul European inchiriaza trenuri exclusiv pentru parlamentari și funcționari, pentru a-i transporta intre cele doua sedii din Bruxelles și Strasbourg, in estul Franței. Este o deplasare lunara care este consființita in tratatele UE și este aparata cu inverșunare de Franța, dar adesea ironizata ca fiind un circ ambulant la care Goofy ar fi mandru sa participe. Dupa ce a plecat din gara Bruxelles Midi, trenul s-a indreptat catre Marne la Vallee Chessy, unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care transporta sute de europarlamentari și funcționari ai Parlamentului European a ajuns luni, pentru scurt timp, la Disneyland, dupa ce a greșit drumul spre Strasbourg, scrie Politico. Who's on the EU Parliament train that accidentally got sent to Disneyland? ???? Get in touch :) — Eddy Wax…

- PSD Argeș: Avem increderea ca domnul Ion Georgescu va avea puterea de a face lumina in acest caz Biroul Permanent Județean al PSD Argeș a decis, in ședința extraordinara, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu, avand in vedere suspiciunile aparute la adresa domniei sale. „Am urmat aceeași cale…

- Un ordin de ministru privind structura anului școlar actual și contractul colectiv de munca la nivel de invațamant prevad ca in data de 5 octombrie nu se organizeaza cursuri. Școlarii au de ce sa se bucure. Fericire mare pentru elevi și profesori – inca o zi libera pentru ei! In data de 5 octombrie…

- Liderii coaliției PSD-PNL au decis in ședința de luni principalele masuri fiscale pentru acoperirea deficitului bugetar, au declarat pentru G4Media surse politice. Pachetul fiscal are scopul de a acoperi o gaura suplimentara la buget, peste deficitul bugetar de 4,4% din PIB asumat prin legea bugetului.…

- Fotografiile postate pe site-ul companiei chineze arata un barbat inalt, caucazian, cu o tunsoare și un nas turtit, care inspecteaza vestele antiglonț la fabrica sa. „In aceasta primavara, unul dintre clienții noștri a venit la compania noastra pentru a confirma stilul și cantitatea de veste antiglonț…

- Procurorii care ancheteaza dosarul Otopeni au descoperit un fișier numit ”viața e frumoasa” in care patronii duty-free-urilor notau cui au dat șpagi de peste 7,5 milioane de lei. O contabila a firmelor lui Catalin Lascuț și Radu Tanasescu – patronii firmei Millenium care opera duty-free-urile de pe…

- Nicu Marcu, președintele ASF, și-a crescut leafa cu 32%, dublu fața de marirea de 15% a angajaților, se arata intr-o ancheta jurnalistica facuta de Libertatea. Salariul lui Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a ajuns la 16.000 de euro pe luna, dupa o creștere de 32%, dublu…