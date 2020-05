Se întâmplă în EUROPA! Țara cu niciun DECES în ultimele două săptămâni. Au dispărut și infectările Pandemia de COVID-19 a ”inchis” aproape toate țarile din Europa in ultimele doua luni. Virusul inca circula pe continent, totuși statele europene pregatesc strategii pentru decarantinare și revenire treptata la activitațile de dinaintea izbucnirii crizei. Islanda, țara din nordul Atlanticului, cu circa 365.000 de locuitori, a anunțat ca va relaxa masurile de izolare din data de 4 mai. Daca pana acum erau interzise adunarile cu mai mult de 20 de persoane, numarul va crește la 50. Școlile și universitațile se redeschid, la fel și numeroase mici afaceri, de la frizerii pana la cabinete stomatologice.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

