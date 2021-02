Se întâmpă în Vaslui: Pompieri agresați în timp ce încercau să stingă un incendiu Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Podul Inalt" al Județului Vasluiu a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și comanda, un ofițer și 17 subofițeri, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un magazin și o locuința din localitatea Dumești, comuna Dumești.Primul echipaj trimis la locul intervenției a fost cel de la Garda II Negrești, aflat la aproximativ 24 kilometri de locul incendiului.Urmare a informațiilor primite privind amploarea incendiului, au mai fost trimise inca doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

